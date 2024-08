Cesena, Mignani elimina il Verona in Coppa Italia: “Che gruppo! Fatto grande gara”

"Sono molto soddisfatto perché al di là del risultato, la squadra ha fatto la prestazione giusta, mettendo in campo dei valori sia tattici che tecnici, ma anche fisici". Lo ha detto Michele Mignani al termine della sfida di Coppa Italia Frecciarossa . Una grande prestazione, quella del Cesena neopromosso in Serie B , che ha battuto l' Hellas Verona per 2-1 grazie alle reti siglate da Kargko e Shpendi . Ai sedicesimi di finale, i bianconeri affronteranno la vincente di Frosinone-Pisa , in programma lunedì alle ore 18:00.

"Sono segnali importanti, perché anche se sappiamo che il calcio di questa fase della stagione non è ancora il calcio ‘vero’, ripartire con entusiasmo e con lo spirito che ci ha contraddistinto in queste prime due partite, ci fa lavorare serenamente per preparare al meglio l’inizio del campionato. Segnare gol è sempre bello ed è sempre il momento giusto per farlo, però in effetti la dinamica con la quale si sono succedute le nostre due reti ha creato dei problemi agli avversari, soprattutto per quanto riguarda la seconda. Siamo stati efficaci nei momenti giusti, poi però in ogni caso la partita resta sempre da giocare, come aveva già dimostrato il gol che avevamo incassato in casa contro il Padova la scorsa settimana, che può cambiare l’inezia della partita", ha proseguito il tecnico del Cesena.