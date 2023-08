Coppa Italia, ecco i turni preliminari: dalla Reggiana alla Feralpisalò. Il programma

Ecco la nuova Coppa Italia 2023/24, iniziata già ieri 5 agosto con il primo match del turno preliminare. Il Catanzaro, neopromosso in Serie B, ha eliminato il Foggia grazie alla rete di Curcio. Oggi altre tre gare, che stabiliranno una prima scrematura. In campo le restanti neopromosse in cadetteria: al "Lino Turina" i padroni di casa della Feralpisalò ospitano il Vicenza, al "Città del Tricolore" di Reggio Emilia gli amaranto riceveranno il Pescara di Zeman. Si ripete infine la sfida già andata in scena nella scorsa Serie C, ovvero quella tra Cesena e Virtus Entella.