Coppa Italia, Vido e Felici in gol: gli ex Palermo griffano il preliminare del torneo

Ad aprire le danze lo scorso sabato ci ha pensato il match tra due piazze caldissime quali Catanzaro e Foggia, conclusosi con il risultato di 1-0 per i giallorossi grazie alla firma decisiva di Curcio. Domenica, invece, a tinte (ex) rosanero: la Reggiana ha travolto il Pescara con un roboante 6-2 in rimonta dopo l'iniziale doppio vantaggio abruzzese, con l'ultima rete messa a segno da Luca Vido, attaccante che lo scorso campionato ha giocato per il Palermo non trovando le migliori fortune ma che oggi è pronto a ripartire in Emilia. Comincia con il piede giusto anche il Cesena, nonostante la rimonta da parte della Virtus Entella che ha portato il match alla lotteria dal dischetto in cui il "cavalluccio" è riuscito a trionfare anche grazie a Stiven Shpendi, nome caldo di calciomercato vicinissimo all'Empoli. Tornando agli ex Palermo, Mattia Felici ha realizzato il gol vittoria con la sua Feralpisalò contro il Vicenza.