Calciomercato Verona, niente Palermo per Tavsan: vicino il prestito al Cesena

Salvo sorprese, Elayis Tavsan non sarà un nuovo giocatore del Palermo. L'ala destra di proprietà dell'Hellas Verona, finito nella lista dei cedibili dopo non aver trovato spazio contro Napoli e Juventus, sembrava potesse approdare alla corte di Alessio Dionisi in prestito. Tuttavia, secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, il giocatore olandese classe 2001 sarebbe ad un passo dal Cesena di Michele Mignani. Tavsan si trasferirebbe in bianconero con la formula del prestito secco. Seguiranno aggiornamenti...