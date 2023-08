Coppa Italia, al via i trentaduesimi: dal Frosinone al Genoa. Il programma odierno

Il programma delle gare di Coppa Italia di oggi, 11 agosto. Trentaduesimi di finale, in campo le neopromosse in A Genoa e Frosinone

Dopo i turni preliminari, oggi prendono via i trentaduesimi di Coppa Italia. In campo le neopromosse in Serie A Genoa e Frosinone, che affrontano in casa rispettivamente Modena e Pisa. Il Catanzaro, che ha superato lo scorso turno contro il Foggia, è ospite dell'Udinese. Infine l'unica squadra di Serie C ancora in gioco, il Cesena, fa visita al Bologna nel derby emiliano.