Sui nomi, c'è ancora qualche dubbio da sciogliere. In avanti c’è una maglia da assegnare: in pole c'è Francesco Di Mariano, ma Valente e Mancuso non demordono. L'attacco vedrà Insigne sulla destra e capitan Brunori al centro. Per quanto concerne il pacchetto arretrato, Marconi favorito su Nedelcearu. A centrocampo, è saldo il blocco: Stulac, Vasic e Gomes. Ancora una volta - Ceccaroni - sarà adattato sulla corsia mancina, in attesa del ritorno a pieno regime di Aurelio.