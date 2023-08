Calciomercato Palermo, GdS: “Morutan, pretendenti defilate. Corrado e Prati…”

L'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" sottolinea la grande operatività del Palermo in sede di calciomercato. La definizione con la SPAL dell'affare Prati costituisce certamente un colpo di assoluto livello in chiave presente e futura. Mossa in stile Desplanches e Vasic, con il classe 2003, protagonista con l'Italia Under 20 agli ultimi Mondiali di categoria in Argentina, che va ad implementare lo stuolo di prospetti di qualità e talento in orbita City Football Group. Playmaker moderno, all'occorrenza mezzala di palleggio con tempi di inserimento e buona conclusione dalla media distanza, Prati arricchisce notevolmente tasso di qualità e gamma di opzioni in seno al centrocampo di Corini. Palermo che raggiunto l'intesa con la SPAL sulla base di 5 milionipiù una serie di bonus, con il club ferrarese che è determinato a mantenere l'impegno con la società rosanero nonostante il rilancio del Cagliari. Sardi che non mollano la presa sul ragazzo, ma anche Sassuolo e Bologna erano sulle tracce del giovane centrocampista che ha brillato nella seconda parte della scorsa stagione, da polo di riferimento catalizzatore del centrocampo della SPAL.