Cagliari, Ranieri: “Voglio vincere, la mia sul Palermo. Prati? Può darci una mano”

"Cerchiamo di mettere dei tasselli importanti. Arriviamo al primo impegno ufficiale ovviamente non al 100%: passare il turno di Coppa Italia è importante". Lo ha detto Claudio Ranieri, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Palermo , in programma sabato sera all'Unipol Domus, valevole per i Trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2023/2024. Diversi i temi trattati dal tecnico del Cagliari : dalle scelte del club sardo in sede di calciomercato, con Matteo Prati conteso proprio da Palermo e Cagliari ( QUI I DETTAGLI ), alle condizioni di Jankto e Shomurodov .

"Ora inizia il momento del calcio vero e cercherò di procurarmi tutte le chance per vincere. Io sono competitivo, voglio sempre vincere e voglio il massimo dai miei giocatori. So che in questo momento non possono darmi il massimo ma voglio un po’ di più di quello che possono darmi. Il Palermo è stato costruito per la promozione. Arriviamo come tutti ad impegni come questo che è un derby da tre punti. Passare il turno è importante per entrambi, in rosa abbiamo chi è più in forma e la formazione sarà dettata dal peso della bilancia del farmacista. I ragazzi nuovi arrivati sono stati ben accolti e sono super contento di loro. Non tutti sono a posto, mi è dispiaciuto tantissimo degli infortuni lunghi di Lapadula, Mancosu e Rog: per il resto, tutto è filato per il verso giusto", le sue parole.