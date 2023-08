Calciomercato Palermo, GdS: “Broh verso il SudTirol, Silipo e Damiani in Serie C”

L'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" - inoltre - si sofferma su altre due cessioni molto vicine dal verificarsi. La prima è quella di Andrea Silipo, (LEGGI QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA) sempre più vicino al Monterosi Tuscia nel girone C di Serie C, dove con ogni probabilità firmerà un triennale abbastanza importante per la categoria. La seconda è quella ancora meno vicina alla conclusione. Damiani, interno votato all'impostazione, all'occorrenza intermedio di palleggio, è un centrocampista moderno, piuttosto completo nello svolgimento delle due fasi. Passo cadenzato e buona tecnica individuale, ma anche capacità in pressione sulla sfera e sagacia tattica nelle letture difensive. Il Palermo riflette, di concerto con l'entourage del pupillo di Silvio Baldini, al fine di trovare soluzione giusta ed eventuale destinazione ideale per il futuro del ragazzo. Secondo il noto quotidiano siciliano, si è riaperto il dialogo tra la Triestina, la società rosanero e il calciatore, che sembra voler accettare la destinazione in Lega Pro.