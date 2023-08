CALCIOMERCATO PALERMO, UFFICIALE: CORONA CEDUTO ALL’EMPOLI

Arriva un'altra cessione per il Palermo FC. Giacomo Corona, attaccante classe 2004, lascia la compagine rosanero per approdare all'Empoli. La formula è del prestito con opzione e controopzione. Palermitano di nascita e cresciuto nelle giovanili del club di Viale del Fante, Corona ha fatto la spola tra primavera e prima squadra la scorsa stagione, senza mai esordire in cadetteria.