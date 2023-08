Legame forte tra Roberto Floriano ed il Palermo, nonostante l'addio sei mesi fa. Tre stagioni per il fantasista nato in Germania, 80 presenze condite da 23 gol e la scalata verso la Serie B con i playoff. A gennaio 2023 poi il passaggio al Sangiuliano City in Serie C, con 15 apparizioni. Adesso l'ex Bari riparte dal Desenzano, compagine militante nel girone B di Serie D.