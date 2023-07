Desenzano, l’ex Palermo Floriano riparte dalla D: “Ho voglia di mettermi in gioco”

Nuova avventura in Serie D per Roberto Floriano. L'ex attaccante esterno del Palermo, che ha lasciato il capoluogo siciliano nel corso dell'ultima sessione invernale di calciomercato, ha firmato il contratto che lo legherà al Calcio Desenzano per la stagione sportiva 2023/24. Reduce dalla breve esperienza con la maglia del Sangiuliano City in Serie C, con la quale è retrocesso, il classe 1986 ha spiegato i motivi della sua scelta. "Sono stato favorevolmente impressionato dall’organizzazione del Desenzano. Poi dopo aver conosciuto il direttore Zanardini e il presidente Marai, ho avuto modo di constatare la serietà del club. Mi è sembrato il progetto migliore tra quelli che mi sono stati offerti per riscattare la stagione di San Giuliano. Anche se ho quasi 37 anni, ho ancora voglia di mettermi in gioco e credo che a Desenzano potrò prendermi ancora qualche soddisfazione", le sue parole al sito ufficiale del club lombardo.