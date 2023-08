Calciomercato Empoli, ufficiale arrivo di Shpendi dal Cesena. Dettagli del passaggio

Approdato nel settore giovanile bianconero nell’estate del 2019, nella prima stagione, disputata con la formazione Under 17, Stiven disputa 16 gare, andando in rete 11 volte. Nei due anni in Primavera (il secondo dei quali chiuso con la vittoria del campionato e della Supercoppa) scende in campo 36 volte mettendo a segno 38 reti. Per l'attaccante nell'orbita della Nazionale Under 21 dell'Albania, nella stagione 2021/22 arriva anche il debutto in prima squadra dove in quella scorsa ha collezionato 34 presenze e 12 gol".