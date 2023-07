Calciomercato Fiorentina, bivio Pierozzi: due top club di Serie C sull’ex Palermo

Edoardo Pierozzi è un terzino destro, abbastanza duttile e di buone prospettive. La spinta in fase offensiva, la velocità e una buona lettura delle linee difensive sono le principali caratteristiche del difensore di proprietà della Fiorentina. Il calciatore toscano è finito nel mirino di Pescara e Cesena . Entrambe - secondo Gianluca Di Marzio e TuttoC - sono molto vicine alla chiusura dell'affare. Si resta in attesa di conoscere la reale destinazione.

Dopo un'intera trafila nelle formazioni giovanili della Fiorentina, Pierozzi fa il suo debutto da professionista nel 2020 con la maglia della Pistoiese, totalizzando trentatré presenze stagionali, impreziosite da due gol nel campionato di Serie C. La stagione positiva con la maglia del club toscano varrà per il laterale difensivo l'interesse dell’Alessandria, che decide di puntare sul classe 2001 dopo la promozione in Serie B. Tra le file della società piemontese, Pierozzi totalizza 19 presenze nel torneo cadetto 2021-2022. Deludente l'annata scorsa - passata in prestito - tra Palermo e Como in cadetteria: cinque apparizioni e soli 175' minuti disputati.