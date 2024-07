Cesena, Mignani: “Sassuolo, Palermo e Cremonese davanti a tutte. Io in rosanero…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex allenatore del Palermo: "Sarò diverso perché sono reduce da due esperienze che mi hanno fatto crescere molto".

Mediagol ⚽️ 30 luglio 2024 (modifica il 30 luglio 2024 | 16:42)

"Nel nostro lavoro la tranquillità non esiste. Sono pronto a battagliare ancora". Lo ha detto Michele Mignani, come riportato da "La Gazzetta dello Sport". Diversi i temi trattati dal tecnico originario di Genova, che dopo l'addio al Palermo ha firmato il contratto che lo legherà al Cesena neopromosso in Serie B: dalle recenti esperienza in quel di Bari ed in Sicilia, al prossimo campionato cadetto al via il 16 agosto con l'anticipo tra Brescia e Palermo.

DA BARI A PALERMO -"Se da Bari mi ha fatto più male perdere la A in quel modo col Cagliari o essere esonerato l’anno dopo dopo 9 partite? Bella domanda... Dico l’esonero, intempestivo. La squadra era stata costruita negli ultimi giorni di mercato e serviva tempo. C’erano stati due turni infrasettimanali che avevano rallentato il lavoro e comunque in 9 partite avevamo perso solo con il Parma che poi ha dominato il campionato. Invece a Palermo cosa non ha funzionato? Non è cosi, non sono d’accordo. Quando sono arrivato c’era una squadra in grande difficoltà e qualcosa di buono credo sia stato fatto, eliminando la Samp e andando in semifinale col Venezia: l’andata ce la siamo giocata alla pari, ma abbiamo preso gol e non avevamo la forza per fare l’impresa al ritorno. Il Venezia comunque ha poi dimostrato in finale di meritare la A".

CESENA E SERIE B -"Questa è una piazza diversa, un allenatore intelligente si deve adattare all’ambiente in cui arriva. E io sarò diverso perché sono reduce da due esperienze che mi hanno fatto crescere molto. Ci sarà spazio per le sorprese o sarà una B per le grandi? Le sorprese ci sono sempre. Però Sassuolo, Palermo e Cremonese al momento mi sembrano davanti a tutti, poi dico Frosinone che ha preso un ottimo allenatore come Vivarini. Infine ci metto la Sampdoria", ha concluso Mignani.