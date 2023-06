Playoff Serie C, Foggia-Pescara: spettacolo tra Delio Rossi e Zeman. Lecco-Cesena 1-2

Il Cesena porta a casa un buon vantaggio dopo il successo per 2-1 al Rigamonti-Ceppi di Lecco grazie alle reti di Mercadante su rigore e Prestia.

Foggia-Pescara è stata un'autentica serata di bel calcio. Una gara sempre godibile, piena di emozioni, a tratti indecifrabile. Specie nel primo tempo, quando le due compagini si sono sfidate a viso aperto, senza alcun tipo di tatticismo.

A sbloccarla sono i padroni di casa con Davide Petermann al secondo giro d'orologio: la squadra del tecnico ex Palermo va da destra, palla per Schenetti che scarica fuori area per il capitano, il quale calcia di prima intenzione e batte Plizzari. All'undicesimo minuto ancora i rossoneri vicini al gol con il palo colpito da Ogunseye. Da lì in poi, tanto Zeman dentro la partita.

Lo svolgimento della partita del Pescara è stato di rara intensità e ritmo, con velocità d'esecuzione e qualità delle trame, sempre dipanate in verticale, sicuramente apprezzabili ed efficaci. Al 22': contropiede micidiale dei biancazzurri con Delle Monache che calcia dal limite dell'area, fallo di mano di Leo Daniel e calcio di rigore poi trasformato da Rafia. Nove minuti più tardi ancora gli ospiti: lanciato Cuppone in area con un pallone morbido. Dopo il controllo, si gira e batte rasoterra Dalmasso ma, dopo un rapido check, viene ufficializzato il fuorigioco. Nonostante le delusione del gol annullato, la squadra del boemo continuerà ad attaccare come suo solito. Al 41' ancora un'azione di contropiede del Pescara con Delle Monache che fa tutto da solo, entra in area e poi calcia con il destro ma il pallone termina abbondantemente oltre la traversa.

Sul tramonto del primo tempo ecco una chance per parte in poco più di trenta secondi: prima Schenetti colpisce un altro palo per il Foggia su cross di Bjarkason, sul capovolgimento di fronte gran conclusione di Delle Monache, sulla quale è arrivata la pronta risposta di Dalmasso.

Nella ripresa entra meglio ancora una volta il Pescara con un'interpretazione del secondo tempo ancora gagliarda e marcatamente audace. Al 50' grande mossa indovinata da Zeman che mette dentro Lescano il quale risolve una mischia nell'area del Foggia con un tocco da distanza ravvicinata che batte Dalmasso. Al 60' pareggia il Foggia con Bjarkason che davanti al portiere degli ospiti non sbaglia: 2-2 che sarà definitivo.

Delio Rossi e l'allenatore nativo di Praga hanno dimostrato ancora una volta che le idee sono più importanti della carte d'identità e si può essere moderni anche con una lunga carriera alle spalle. Solo applausi al finale del match per Foggia-Pescara al Pino Zaccheria. Adesso i discorsi sono rimandati al ritorno all'Adriatico.