Playoff Serie C, le formazioni ufficiali di Lecco-Cesena e Foggia-Pescara

Le formazioni ufficiali della final four della Serie C. Zeman torna a Foggia con il suo Pescara. De Rose e il suo Cesena sfidano il Lecco

Tutto pronto per le Final Four di Lega Pro. I match d'andata si disputeranno a partire dalle ore 20.30: Lecco-Cesena e Foggia-Pescara. Quest'ultimo match nel segno di Zdenek Zeman. Storico tecnico dei pugliesi, oggi alla guida del 'Delfino' per la terza volta in carriera. Di seguito, le scelte dei quattro tecnici: