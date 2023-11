Pescara-Cesena, le probabili formazioni: Zeman sfida Toscano. Vergani ancora dal 1′

La preview e le probabili formazioni del match tra Pescara e Cesena, valido per la quindicesima giornata del girone B di Serie C.

⚽️

Il Pescara cerca i tre punti nel match in programma questa sera contro il Cesena. Alle ore 20:45, allo Stadio "Adriatico Giovanni Cornacchia", andrà in scena la sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie C girone B. I biancazzurri, dunque, torneranno in campo dopo il deludente pareggio, rimediato tra le proprie mura contro il modesto Rimini. Inoltre, la formazione di Zeman era reduce da tre sconfitte consecutive, che avevano gettato nello sconforto tutto l'ambiente.

C'è da segnalare una situazione che si ripete spesso nel corrente campionato di Lega Pro. Spesso e volentieri, il Pescara si trova davanti squadre chiuse a riccio protagoniste di qualche sporadica ripartenza, Mentre i ragazzi del boemo - soprattutto nelle ultime uscite - si sono dimostrati volenterosi e propositivi, ma incapaci di penetrare nella fitte ragnatele sapientemente ideate dai tecnici avversari. Inoltre, il Delfino sta facendo i conti con un problema di concretezza, che riguarda soprattutto gli attaccanti. Cattiva sorte, imprecisione, indolenza. Quel ricamo di troppo, nemico della concretezza, che diventa fatale al momento di infliggere l’estrema stoccata all’avversario. Di tutto un po’. Situazione che chiaramente infligge - anche - sulla classifica, visto che la squadra dell'ex Foggia e Lugano tra le altre, è posizionata al quinto posto (con 21 punti totalizzati, a -12 dalla vetta e con una partita da recuperare).

Oggi al cospetto del Pescara arriva il Cesena. La prima della classe, la rosa più forte e struttura. Il club guidato da Toscano in panchina è nettamente il più difficile da affrontare, per compattezza, aggressività e solidità. 10 vittorie, 3 pareggi e un solo ko fanno dei bianconeri i capolisti con 33 punti fatti (insieme alla Torres).

LE PROBABILI FORMAZIONI — PESCARA (4-3-3) Plizzari tra i pali; in difesa Floriani, Brosco, Mesik e Milani; a centrocampo Tunjov, Squizzato e Aloi; in attacco, il tridente Merola-Vergani-Accornero. All. Zdenek Zeman. A DISPOSIZIONE: Barretta, Pierno, Di Pasquale, Pellacani, Staver, Moruzzi, Mora, Manu, De Marco, Dagasso, Franchini (ex), Masala, Cuppone, Tommasini, Cangiano. ASSENTI: Ciocci (infortunio alla caviglia).

CESENA (3-4-2-1) Pisseri tra i pali; in difesa Pieraccini, Prestia e Silvestri; sulle fasce Adamo e Donnarumma; a metacampo il tandem De Rose-Francesconi; davanti, Saber e Shpendi alle spalle di Corazza. All. Domenico Toscano. A DISPOSIZIONE: Siano, Bagli, Pitti, Coccolo, Piacentini, Pierozzi, David, Varone, Bumbu, Berti, Nannelli, Kargbo, Ogunseye, Giovannini. ASSENTI: Ciofi e Chiarello, entrambi per infortunio.

ARBITRO: Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco. ASSISTENTI: Marco Croce della sezione di Nocera Inferiore e Andrea Zezza della sezione di Ostia Lido. QUARTO UOMO: Gianluca Renzi della sezione di Pesaro.

