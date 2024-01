Serie C, follia Cesena-Olbia: il padre di Shpendi entra in campo, aggredito Rinaldi

E' clamoroso quanto successo in Cesena-Olbia, match valido per la ventesima giornata del girone B di Serie C! In seguito alla vittoria per uno a zero dei toscani, il padre del giocatore padrone di casa, Christian Shpendi ha fatto il suo "inatteso" ingresso in campo, andando senza remore alcuna verso il portiere dei sardi Filippo Rinaldi, protagonista di un duro contrasto (pur sempre da campo) col figlio, per poi aggredirlo, sferrandogli un pugno in pieno volto. Veloce ed efficace l'intervento dei protagonisti in campo e dei dirigenti, abili nel bloccare la furiosa iniziativa della persona in questione. Il papà dell'attaccante cercato dalla Sampdoria è stato immediatamente bloccato da Chiarello, centrocampista del Cesena, e da altri componenti della panchina della squadra di Toscano. Attesa per il referto dell'arbitro e il verdetto del giudice sportivo ma per il club bianconero il rischia multe e squalifiche del Manuzzi.