Tuttosport: “Torino, summit col Palermo per Demba Seck”. La situazione

"Il Palermo sta facendo sul serio per Seck". Apre così l'edizione odierna di "Tuttosport", che punta i riflettori in casa Torino, club proprietario del cartellino di Demba Seck, accostato al Palermo già nel corso della sessione estiva di calciomercato. "Nei primi giorni della settimana ripartiranno le trattative con il Torino per il jolly offensivo senegalese, che era già entrato nel mirino dei siciliani nella scorsa estate. E Seck, come ben si sa, è stato messo sul mercato dai granata. La società rosanero, in corsa per la promozione in A, finora ha provato a prendere la giovane ala in prestito con diritto, trovando però la resistenza di Vagnati", si legge.