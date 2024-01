Palermo, Damiani segna in Juventus Next Gen-Pescara: esultanza via social di Samuele

La Juventus Next Gen supera l'ostacolo Pescara, battendo la squadra di Zeman per 4-3, in una gara avvincente sul piano di occasioni e gol segnati! In una gara difficile dal punto nel primo tempo per i bianconeri, Damiani, centrocampista di proprietà del Palermo, in prestito alla Vecchia Signora della Lega Pro, su sviluppo di calcio d'angolo, stoppa e calcia da fuori perfettamente battendo Plizzari! L'ex Empoli e Carrarese tra le altre, si è sbloccato con la casacca dell'Under 23 piemontese.