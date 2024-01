GdS: “Il Palermo compra, serve il sì di Ranocchia. Torna di moda Venuti”

"Visto il precedente di Prati in estate, non sembra intenzionato ad aspettare troppo", scrive il noto quotidiano.

Mediagol ⚽️

"Per il primo colpo del mercato invernale servirà ancora un po’ di pazienza, ma ormai sembrano non esserci più dubbi". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. "Ranocchia sta per diventare un nuovo giocatore del Palermo, aggiungendo ulteriore vivacità al centrocampo. Il suo innesto è in linea con il tipo di giocatore cercato da Rinaudo per la mediana: qualità nel palleggio, forza fisica e giovane età", si legge.

Attualmente in forza all'Empoli, il suo cartellino è di proprietà della Juventus, che ha già un accordo di massima con il club rosanero che dovrebbe versare nelle casse dei bianconeri circa tre milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo dello stesso calciatore. Ma per chiudere definitivamente l'affare servirà il sì di Ranocchia. Ed il Palermo"visto il precedente di Prati in estate, non sembra intenzionato ad aspettare troppo; la Juventus però è pronta ad aiutare i rosa, dal momento che le altre squadre che si sono fatte vive per Ranocchia (Cagliari, Salernitana e Verona) preferirebbero il prestito e non l’opzione a titolo definitivo proposta da Rinaudo e Bigon, che permetterebbe al club bianconero di monetizzare e subito reinvestire".

Ma non solo; la società di viale del Fante è pronta ad investire a gennaio anche per un terzino destro ed un esterno offensivo. "Per il primo il City Group sta ancora valutando se guardare all’estero, nella propria galassia o nel campionato italiano: su quest’ultimo fronte torna di moda il nome di Venuti, chiuso al Lecce da Gendrey, mentre Diakitè e Dickmann non sembrano piste troppo calde", prosegue il noto quotidiano. Per quanto riguarda gli esterni offensivi, in cima alla lista vi è Caso, ma al momento non ci sarebbero stati contatti tra le parti in questione. Sulle tracce del calciatore del Frosinone vi sono diversi club di Serie A, così come per Zerbin del Napoli. "Da monitorare anche la situazione di Vignato, cercato già in estate, per il quale il Pisa è in cerca di acquirenti dopo una prima metà di campionato deludente".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.