Cesena, Artico: “Silvestri-De Rose in uscita? Scelta poco emotiva e molto razionale”

"Silvestri, come altri ragazzi, è sulla lista dei partenti, semplicemente per delle scelte che la società deve fare per allinearci ai parametri totalmente diversi della Serie B. Una scelta molto razionale e poco emotiva, ma fatta sempre per il bene del Cesena". Così Fabio Artico , intervenuto ai microfoni di "Onda Bianconera", podcast a cura di "TuttoCesena". Fra i temi trattati dal direttore sportivo del Cesena anche la petizione lanciata dai tifosi bianconeri per chiedere la permanenza di Silvestri e De Rose , elogiando il loro impegno e dedizione al club.

"I tifosi sono legati a delle emozioni e fanno vedere quello che provano. Li capisco e comprendo, ma, al contrario, il mio ruolo richiede altro e impone che vadano fatte delle scelte, ma sempre per il bene del Cesena. Il mercato di Serie C si è mosso in ritardo rispetto a quello di B. Le società si stanno avvicinando e sono iniziati i primi contatti. Mi auguro, per il bene dei calciatori, che le situazioni vengano risolte al più presto. Il mercato del Cesena è iniziato in maniera equilibrata, un pezzo per volta. Abbiamo aggiunto calciatori che hanno portato ad una lettura migliore del campionato di Serie B. Ovviamente vanno ancori fatti un paio di innesti, ma non abbiamo fretta. La partita contro il Verona? È calcio d’agosto, le big di Serie B sono altre. Noi dobbiamo ricordarci il nostro percorso", ha concluso Artico.