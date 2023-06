Vicenza, ecco il nuovo tecnico: ufficiale l’approdo di Aimo Diana. Il comunicato

Una stagione ampiamente deludente in casa Vicenza: settimo posto in regular season ed eliminazione ai playoff di Lega Pro nel doppio confronto con il Cesena. Risultati che non rispecchiano le aspettative di un club retrocesso dalla Serie B. Quindi, per migliorare quanto fatto nella stagione che va verso la conclusione, la società veneta ha rivisitato numerose posizioni nell'organigramma tecnico e societario. A partire dalla poltrona del direttore sportivo, rimasta vuota dopo l'addio a Federico Balzaretti (passato all'Udinese). Luca Matteassi il sostituto, annunciato nei giorni precedenti. Per quanto concerne la carica di tecnico, l'ufficialità è arrivata in giornata: Aimo Diana è il nuovo allenatore del Vicenza targato Rinaldo Sagramola. Questo il comunicato del club: