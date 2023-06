Vicenza, Sagramola: “Per vincere ci vuole pazienza. Divento noioso e antipatico…”

“Ci sono stati dei segnali di interessamento per i giocatori in rosa, soprattutto per i più giovani. Al momento comunque è tutto fermo, in attesa di definire con l’allenatore, come muoverci sul mercato, in base alle esigenze di gioco. Lo scorso anno avevamo il terzo monte ingaggi dell’intera Serie C e all’interno di quel budget penso ci sia spazio per fare tante cose. È più che sufficiente per allestire una squadra competitiva, poi se ci sarà bisogno di sforare ulteriormente, ne parleremo con la proprietà. Avevamo il terzo monte ingaggi,. Per quello che può significare però, visto che hanno vinto diverse società con budget decisamente inferiori, penso al Lecco o alla Feralpisalò”.