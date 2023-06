Calciomercato Palermo: Beruatto in pole, si complica Vasic. Stand-by in attacco

"Per il ruolo di jolly offensivo si complica la pista che porta a Vasic", si legge. Classe 2002, protagonista di un ottimo campionato disputato con la maglia del Padova in Serie C, Vasic può contare sull'interesse non solo del Palermo ma anche di alcuni club di Serie A, "cosa che ha fatto lievitare il suo prezzo a circa 4 milioni. L’interesse dei rosanero nei suoi confronti è più che concreto, ma a queste condizioni partono in vantaggio le squadre della massima serie, come Sassuolo (sempre attento ai giovani) e Genoa". "Più semplice, invece, la strada che porta a Tremolada del Modena", prosegue il noto quotidiano.