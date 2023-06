Calciomercato Palermo, idea Partipilo: Anthony come partner di Brunori, la Ternana…

Partipilocostituisce certamente un obiettivo concreto del Palermo targato City Football Group in virtù di valore assoluto, duttilità tattica, doti tecniche e balistiche che lo rendono un interprete perfettamente conforme al progetto tecnico della compagine siciliana edizione 2023/2024. Operazione non semplice da portare a termine per il ds Rinaudo e il suo staff, in ragione di un contratto in essere che lega il bomber pugliese alla Ternana fino al 2027, unitamente all'ingente valutazione che la società umbra attribuisce al cartellino del classe 1994. La Ternana qualora dovesse contemplare l'ipotesi di una cessione di Partipilo valuta, infatti, il calciatore in un range tra i 2,5 milioni e i 3 milioni di euro. Situazione attualmente in stand by in attesa di comprendere le reali intenzioni del club rossoverde in merito al futuro del proprio tesserato.

Un peso specifico determinante in tal senso lo avrà anche il parere di Aurelio Andreazzoli, il cui ritorno sulla panchina delle fere è stato ufficializzato nella giornata di ieri e che ha guidato Partipilo nella sua precedente parentesi a Terni. Nel frangente della scorsa stagione in cui l'ex secondo di Luciano Spalletti era subentrato a Cristiano Lucarelli alla guida delle Fere,Partipilo risultava praticamente in pianta stabile nell'undici titolare scelto dal coach nativo di Massa. Parentesi non proprio brillante sul piano dei risultati per la Ternana che dalla quindicesima alla ventiseiesima giornata collezionò soltanto dodici punti ottenendo soltanto tre successi e tre pari in undici partite prima del ritorno di Lucarelli.

Proprio contro il Palermo un gol in rovesciata nel match d'andata e una prestazione di livello nel ritorno disputato al Renzo Barbera con un paio di perle che hanno esaltato le doti del portiere rosanero Mirko Pigliacelli. Un totale di trentasei presenze nello scorso campionato di Serie B, condite complessivamente da sette gol e quattro assist. Un bottino che sottolinea abilità da finalizzatore e capacità di rifinire per mandare in porta i compagni di squadra.

Nella stagione appena trascorsa Partipilo è stato impiegato nei ruoli di punta, seconda punta, trequartista e attaccante esterno. Avere in rosa un giocatore incline a ricoprire più mansioni potrebbe spingere il Palermo ad accelerare nello sviluppo della trattativa. Il classe 1994 ha una grande esperienza in Serie B (71 presenze) e sogna di conquistare sul campo una Serie A in cui non è mai stato protagonista. L'idea tattica con cui ripartirà Corini è quella del 4-3-3, un modulo che presuppone un certo tipo di qualità nel palleggio e attaccanti rapidi in grado di creare la superiorità numerica ed attaccare la profondità. Partipilo potrebbe essere considerato un'alternativa di lusso a Brunori, ma anche un partner ideale per l'italobrasiliano sia in un Palermo schierato con un 4-3-3 sia in caso di contingente utilizzo del 4-3-1-2. Ad oggi la Ternana considera Partipilo elemento di spessore e perno centrale del roster offensivo, profilo da cui ripartire con rinnovate ambizioni nella prossima stagione ma il classe 1994 è certamente tra i tesserati del club umbro con maggior appeal in sede di calciomercato. Non esiste al momento una vera e propria trattativa tra i due club, ma Partipilo è un nome più che mai caldo in chiave mercato per il reparto offensivo del nuovo Palermo di Corini.