Calciomercato Ternana, il Parma piomba su Partipilo: pronta l’offerta. Le cifre

Non solo il Palermo: anche il Parma è sulle tracce del talentuoso jolly offensivo classe 1994 della Ternana.

Il Parma piomba su Anthony Partipilo . Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, in cima alla lista dei desideri del club del presidente Krause vi è il jolly offensivo classe 1994, il cui cartellino è attualmente di proprietà della Ternana . Primi contatti tra le due società, con il Parma che sembra intenzionato ad offrire circa un milione e mezzo pur di regalare a Fabio Pecchia, fresco di rinnovo fino 2025, un innesto di qualità, personalità ed esperienza per la categoria.

Una cifra importante che potrebbe convincere la Ternana a privarsi di uno dei suoi uomini copertina che, dopo 145 partite, 43 gol e 34 assist, potrebbe lasciare in estate l'Umbria. Sulle tracce di Partipilo, come raccolto dalla redazione di Mediagol.it, vi è anche il Palermo. Il club di viale del Fante avrebbe già avuto un primo contatto interlocutorio con l'entourage del calciatore per verificare gli eventuali margini di fattibilità di un'operazione (LEGGI QUI I DETTAGLI). Seguiranno aggiornamenti...