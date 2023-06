Calciomercato Palermo: Tutino piace a Corini, rebus Verre. Elia, Damiani e Broh…

Porte girevoli in casa Palermo . Alzare l'asticella delle ambizioni e il livello di competitività della squadra. Questo il must dalle parti di viale del Fante dove Corini , Rinaudo e l'area scouting del City Football Group lavorano alacremente per definire strategia e obiettivi in sede di calciomercato . Diversi i nomi accostati in entrata al club rosanero che, contestualmente, pensa anche a chiarire le posizioni di alcuni calciatori che, per motivi diversi, potrebbero non far parte del progetto tecnico 2023/2024 .

Il Palermo non riscatterà i cartellini di Gennaro Tutino e Valerio Verre rispettivamente da Parma e Sampdoria. Il primo piace molto a Corini che vorrebbe averlo a disposizione nel roster dei suoi attaccanti. Le richieste del club ducale per l'acquisto a titolo definitivo del giocatore sono particolarmente onerose (2.5 milioni circa) e per questo si lavora a un rinnovo del prestito con opzione. L'ex Cosenza sarebbe felice di restare a Palermo dove nella seconda parte della stagione agonistica appena trascorsa ha realizzato tre gol e un assist. Il nodo legato, invece, al futuro di Verre non si scioglierà in tempi brevi. Anche in questo caso il club di viale del Fante ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto per il cartellino dell'ex centrocampista offensivo del Perugia. Molto dipenderà dalle intenzioni della Sampdoria e del nuovo allenatore (Grosso in pole position). La volontà del Palermo sarebbe quelle di trattenere il ragazzo ma bisognerà capire a che condizioni. L'estro, la fantasia e la duttilità di Verre costituiscono un plus per una Serie B dove Brunori e compagni proveranno a essere assoluti protagonisti. Il club rosanero farà, dunque, decadere l'opzione di diritto di riscatto per poi, eventualmente, ridiscutere la trattativa da zero con la Sampdoria.