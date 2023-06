Vicenza, ufficiale: Matteassi è il nuovo direttore sportivo

Terminata la carriera da giocatore, nella stagione 2017/2018 ha ricoperto il ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica del Piacenza per diventarne poi il Direttore Sportivo dal luglio 2018 sino al giugno 2020, in Serie C, conquistando una finale playoff e un secondo posto in classifica. Inoltre, nel maggio 2019, è stato premiato come migliore direttore sportivo della Serie C dall’Adicosp (Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi Calcio).