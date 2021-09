Palermo, il rodaggio di Fella: l’ex Avellino cambia marcia e vuole convincere Filippi

Giuseppe Fella ha mostrato segnali di crescita confortanti sul piano atletico e sprazzi del suo talento contro il Monopoli in Coppa Italia: l'ex Avellino si candida ad indossare una maglia da titolare nel big match tra Palermo e Catanzaro

Di Riccardo Di Falco

Leadership, carisma, capacità di trascinare la squadra nei momenti più complicati.

Tutte caratteristiche etiche e morali che vanno a implementare il bagaglio calcistico, già ben nutrito, di Giuseppe Fella. Il Palermo nella stagione scorsa ha soffertoi difetti in materia di programmazione, equivoci tattici in sede di allestimento e gestione dell'organico, una cattiva gestione non proprio illuminata dello spogliatoio che hanno portato a un campionato al di sotto delle aspettative.

Il sogno playoff, raggiunto con grande fatica, grazie alla rincorsa finale guidata da Giacomo Filippi si è infranto a metà strada contro l'Avellino di Piero Braglia, reduce da una stagione maggiormente convincente sotto il profilo di solidità complessiva e continuità di risultati, con giocatori già pronti e dotati dell'esperienza giusta per lottare fino in fondo per la promozione.

Nella nutrita batteria offensiva della società irpina si è distinto Giuseppe Fella, seconda punta, che può adattarsi anche a trequartista o ala sinistra. Il classe '93 ha dato seguito ai progressi maturati negli ultimi anni, risultando determinante e ben impressionando con 9 gol e 2 assist con la maglia dell'Avellino nell'annata precedente.

Rendimento positivo, che ha convinto il ds rosanero Renzo Castagnini di concerto con il tecnico Giacomo Filippi a puntare su di lui al fine di impreziosire qualità e fantasia alle spalle delle punte, fornendo un contributo iyile a rendere la squadra maggiormente impattante e dominante in chiave offensiva.

L'arrivo di Giuseppe Fella è stato accolto con entusiasmo dai tifosi che, memori dalle prestazioni del giocatore salernitano nella passata stagione, si aspettavano e si aspettano prestazioni di livello, giocate decisive e gol pesanti.

Fella ha mostrato sensibili progressi sul piano atletico, l'ex di turno ha sbloccato la sfida, procurandosi e trasformando con freddezza un calcio di rigore, quindi ha confezionato un assist al bacio ispirando il raddoppio firmato Valente. Il jolly offensivo di proprietà della Salernitana è parso decisamente più tonico e reattivo rispetto alle precedenti uscite, elettrico e vorace in pressing alto, sgusciante sullo stretto, ispirato in sede di rifinitura. L'ex Avellino ha sfoderato una serie di giocate di buona qualità, il suo rendimento è fisiologicamente calato alla distanza, ma la condizione generale del classe 1993 è sembrata nitidamente in crescita.

L'ex Monopoli è pronto a recitare un ruolo da protagonista fin dalla prossima sfida di domenica contro il Catanzaro dopo essere sceso in campo dal 1' solo nella sfida di Coppa Italia contro il Monopoli. Sono 2 le reti messe a segno da Fella che ha realizzato contro AZ Picerno e proprio nel match giocato mercoledì contro i pugliesi. Mister Giacomo Filippi adesso si aspetta tanto da lui e i prossimi impegni saranno di certo un importante banco di prova.