Filippi: “Sono soddisfatto, gli errori ci stanno. Fella? Gol importantissimo”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Giacomo Filippi al termine della sfida di Coppa Italia Serie C tra Palermo e Monopoli

Due a uno. E' questo il risultato finale maturato questo pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Una vittoria, quella conquistata dal Palermo ai danni del Monopoli in occasione della sfida valevole per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C, che permette alla compagine rosanero di staccare il pass per gli ottavi di finale. Un successo frutto delle reti messe a segno da Giuseppe Fella e Nicola Valente. Intervenuto in conferenza stampa al termine del match, il tecnico Giacomo Filippi ha analizzato la prestazione offerta da Edoardo Lancini e compagni.