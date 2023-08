Palermo, ecco il tuo figlio d’arte: Di Francesco, un big da A nel tridente di Corini

Due salvezza in Serie A per l'attaccante esterno di origini toscane, con la maglia dell'Empoli nel 2021-2022, quindi il campionato miracoloso con il dato per spacciato Lecce di Baroni in cui Di Francesco ha recitato da componente importante del gruppo, con due reti e tre assist vincenti.

La formazione nel settore giovanile della Roma, la crescita nella Primavera del Pescara ed il debutto tra i professionisti con Cristian Bucchi in panchina nel 2013, in A. Lega Pro formativa tra Gubbio e Cremonese, il grande salto alla Virtus Lanciano in B, gli otto gol e cinque assist nella stagione cadetta 2015-2016 e la chiamata superlativa del Bologna, per fare sul serio in massima serie. Due campionati in rossoblù, il passaggio a Sassuolo passando per il trasferimento alla SPAL fino alla retrocessione in B. Il campionato deludente in cadetteria tra le fila spalline e l'Empoli come ancora di salvataggio nel 21-22, la cura Andreazzoli e la salvezza. Quindi la scommessa di Corvino, vinta insieme a Marco Baroni lo scorso anno a Lecce, con tanto di mantenimento della categoria.

238 presenze fra i professionisti (di cui ben 158 in Serie A), condite da 35 gol e 30 assist.

Aculeo affilato da tridente, estremo ideale in un 4-3-3 capace di ricoprire anche il ruolo di seconda punta, trequartista o esterno alto con marcate propensioni offensive in altri sistemi di gioco. Estro, velocità, intensità, creatività, intuito, coraggio e risolutezza. Operazione che si chiude a titolo definitivo e certifica ulteriormente le ambizioni di vertice del Palermo targato City Football Group nella stagione che è già partita con il pareggio esterno del San Nicola. Contratto triennale per l'ex Sassuolo ed ennesimo acquisto di assoluto valore messo nelle mani di Eugenio Corini, chiamato, ora più che mai, a dare un'impronta ancora più tangibile ed efficace nello sviluppo delle trame offensive alla squadra rosanero.

Proprio al cospetto del Bari incerottato ed in doppia inferiorità numerica di buona parte della ripresa, sarebbe bastato magari un guizzo, una giocata, quella giusta, alla Federico Di Francesco per sbrogliare la matassa e risolvere la contesa. Proprio come la stoccata che l'ex Bologna ha inferto alla Lazio di Sarri, suggellando l'esaltante successo in rimonta dei salentini contro la formazione capitolina al "Via del mare".