Reggiana, Nesta: “Tutto su Vido. Palermo? Uno stimolo, merita grandi palcoscenici”

GOL SUBITI -“Prendere almeno un gol a partita? Sì, non è un aspetto positivo, dovremmo limitare qualche ingenuità. Stiamo provando a cambiare questa cosa. Turnover? Qualcosa la cambierò. Per me chi organizza le cose deve prendere spunto da chi fa calcio, da allenatori, giocatori e dirigenti. Giocare a questo punto della stagione con squadre che hanno iniziato e squadre no… Le scelte vanno fatte bene per creare uno spettacolo migliore. Magari aspettavamo tutti e iniziavamo tutti insieme. Vido? Infortunio dopo uno scontro di gioco, adesso farà degli esami. Vedremo cosa si è fatto, sicuramente domani non ci sarà. E’ stato un colpo al ginocchio. Mi dispiace per lui. è un giocatore che si è dato tanto da fare. speriamo non sia nulla di grave. Sampirisi? Giocatore importante, ha giocato poco e non è in una condizione ottima, vediamo come e quando inserirlo”, ha spiegato il tecnico della Reggiana.