Calciomercato Palermo, ok col Lecce per Di Francesco:. Cifre e dettagli contratto…

Fumata bianca ormai imminente per l'approdo di Federico Di Francesco al Palermo FC dal Lecce. Rinforzo di assoluto livello per Corini che potrà disporre di un jolly offensivo di esperienza e qualità per il reparto avanzato

Ore decisive per il futuro di Federico Di Francesco. Palermo e Lecce lavorano alacremente per limare i dettagli e ratificare una trattativa molto ben avviata e prossima alla definizione, salvo clamorosi ed improbabili colpi di scena. Figlio d'arte, primogenito dell'attuale tecnico del Frosinone, già alla guida di Sassuolo ed Hellas Verona, tra le altre, il classe 1994 rappresenta quel profilo di assoluto spessore in grado di elevare tasso di incisività ed imprevedibilità del reparto offensivo rosanero.