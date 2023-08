Corini: “Bari? Ho capito di aver spinto troppo. Tifosi, capisco l’amore ma stress…”

Il tecnico del Palermo, Eugenio Corini, presenta così in sala stampa il match contro la Reggiana valido per la terza giornata di Serie B . Dopo una settimana di sosta dettata dal rinvio della seconda giornata a causa della "X" come avversaria dei rosanero , il cammino de siciliani riprenderà questo martedì 29 agosto con la sfida in programma al "Mapei Stadium". Dopo lo 0-0 di Bari al debutto, le "aquile" hanno occasione di portarsi a casa l'intera posta in palio contro la compagine allenata da Alessandro Nesta. Queste le dichiarazioni del tecnico di Bagnolo Mella alla vigilia:

"Bari? Ho capito che quando la spingo a volte la spingo fin troppo, lo farò meno. Contro il Bari la possibilità di vincere c’era, squadra forte di qualità. Quest’anno siamo una squadra più forte rispetto all’anno scorso. Sulla passione del pubblico rosanero non metto bocca. Sull’amore non dico nulla ma non si può creare una condizione di massimo stress dopo una partita di campionato. Ragioniamo, diamo modo alla squadra di crescere. Quello che io chiedo è di sostenere, non di criticare. Alcune critiche sono costruttive, ma altre distruttive. Il sostegno è importante. Reggiana buonissima squadra, hanno fatto un’ottima Coppa Italia. Hanno battuto il Monza, fanno partite di battaglia. Troveremo un avversario di qualità e di livello. Non si può vincere il campionato alla prima o alla seconda giornata. Valente laterale basso di destra no".