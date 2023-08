Reggiana-Palermo, esodo rosanero al Mapei Stadium: venduti 1.200 biglietti

I biglietti per assistere alla sfida tra Reggiana e Palermo sono in vendita fino alle ore 19.00 di lunedì 28 agosto.

Sono in vendita fino alle ore 19.00 di lunedì 28 agosto i biglietti per assistere alla partita della terza giornata di Serie BKT tra Reggiana e Palermo, in programma martedì 29 agosto alle ore 20:30 al Mapei Stadium.