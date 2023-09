Palermo-Feralpisalò: gioco, talento big, picchi di buon calcio. Ora test più duri…

Da tenere in considerazione l'atteggiamento e l'interpretazione del match della squadra gardesana, che non ha certamente issato invalicabili barricate e che hanno indubbiamente creato le premesse ideali affinché i padroni di casa esprimessero tutto il loro potenziale.

La Feralpisalò - come giusto che sia - ha provato a giocarsela a viso aperto contro la compagine siciliana, finendo per pagare significativamente dazio in termini di esperienza, concretezza e fisicità. Qualche eccesso di confidenza in sede di palleggio nella prima costruzione, la tendenza ad accorciare in avanti con le linee non sempre sincrone e con il tempo giusto, la compartecipazione massiccia di gran parte degli effettivi alla fase di possesso, il baricentro spesso fin troppo alto, una palese difficoltà a ricomporre la densità, schermando a dovere la linea difensiva, una volta perso il pallone. Linea difensiva ospite spesso statica e disarticolata, protagonista di svarioni individuali e di reparto.

La formazione di Eugenio Corini ha recitato il suo spartito da grande squadra, restando sempre in pieno controllo, imprimendo ritmo ed accelerazioni al match a proprio piacimento, prendendosi anche il lusso (suo malgrado) di vanificare una serie di nitide occasioni da gol, in primis quelle di Matteo Brunori, fermo ancora a zero reti dopo tre giornate di campionato. Probabilmente una gara non letta in modo irreprensibile sul piano strategico dalla compagine di Vecchi, un match la cui inerzia tattica ha esaltato la supremazia tecnica e atletica dei rosanero. Considerazione che nulla toglie alla performance del Palermo targato City Football Group che ha impattato con piglio e veemenza il match, mostrando da subito autorevolezza, intensità e voglia di imporre il proprio credo all'avversario.

Alto, aggressivo, coeso e corto, un Palermo che ha sfoderato grande reattività in sede di contrasto e palle contese, distinguendosi per linearità e fluidità ogni qualvolta ha dovuto fornire sbocco verticale alla sua manovra. Il mister di Bagnolo Mella ha mischiato un po' le carte nello stilare l'undici titolare, giocandosi diversi nuovi innesti tra primo e secondo tempo. Due su tutti: Henderson e Di Francesco. Il primo si è presentato alla grandissima al Renzo Barbera, dopo aver già lasciato intravedere qualcosa nella ripresa di Reggio Emilia.

Motore della zona nevralgica, si è ben mosso in lungo e in largo raddoppiando i portatori, incuneandosi e fraseggiando con costrutto e qualità tra le linee, dando talvolta manforte sulle catene laterali, alimentando il concetto di ampiezza alla manovra. La nota più positiva di una prestazione eccellente è la scelta illuminante nell'assist per il centro di Roberto Insigne, che ha poi incanalato il match in favore dei siciliani.

L'ex Lecce e Sassuolo tra le altre, è stato fenomenale nel prendersi la scena il giorno del debutto a gara in corso. Federico è stato lanciato nella mischia da Corini, quando ormai il Palermo non aveva più nulla da chiedere alla gara, ma è riuscito ad alzare ulteriormente l'asticella della squadra con giocate d'alta scuola e con un gol segnato con una calma olimpica, da vero totem della categoria.

La prestazione contro la Feralpisalò può certamente catalogarsi come base da cui partire, essendo stata senza dubbio adeguata e convincente. D'altro canto, bisognerà trovare qualità, lucidità e soluzioni anche per scardinare formazioni dall'assetto tattico particolarmente attendista e rinunciatario. Medesimo discorso per le squadre che hanno un livello di qualità, esperienza e solidità diverso rispetto al neopromosso club guidato da Vecchi visto sabato al "Barbera", complesso lodevole per percorso calcistico, filosofia e indole propositiva, ma dalla tenuta difensiva chiaramente rivedibile e dal tasso tecnico non proprio conforme a quello delle big presenti in categoria.

Rispetto al pareggio di Bari ed al successo contro la Reggiana, la crescita sul piano della manovra corale e della condizione dei singoli in casa Palermo è stata tangibile e confortante. Restano da consolidare ulteriormente impianto di gioco, sincronismi corali e processo di integrazione degli ultimi arrivati, in attesa che il livello degli avversari da affrontare si innalzi fisiologicamente nel corso della stagione. L'aver comunque capitalizzato in termini numerici, con sette punti in tre gare, questo avvio di stagione è sintomo di concretezza, lucidità e personalità, tratti caratterizzanti della squadra di rango e basi imprescindibili per il raggiungimento di traguardi ambiziosi.

