Coulibaly: “Tutto sul mio ruolo, Yaya Tourè idolo. Voglio andare in A col Palermo”

Parola a Mamadou Coulibaly . L'ex centrocampista di Pescara e Ternana - in sede di conferenza - si è presentato alla stampa locale, come nuovo giocatore del Palermo FC , prelevato dalla società targata City Football Group , in prestito dalla Salernitana nella scorsa finestra di mercato estiva. Di seguito, le sue parole:

"Cercherò di dare il mio contributo alla squadra e fare il massimo. Nella vita bisogna sempre lottare e anche nel calcio, lavoro duro per migliorare e completarmi sempre di più. Ruolo? A disposizione del mister per svolgere qualsiasi funzione a centrocampo che possa essere utile alla squadra. Sono una mezzala, ma sono pronto ad adattarmi dove serve. Valencia? Non l’ho visto quando é tornato a Salerno, quindi non ho idea di cosa sia successo. Idolo? Yaya Tourè da sempre, oggi mi piace molto Valverde. Voglio andare in A col Palermo, ma se pensiamo di aver vinto il campionato abbiamo già perso. Dobbiamo pensare a noi, vincere le partite e non guardare troppo la classifica. Parlare di promozione adesso non ha senso".