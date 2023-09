LE PAGELLE DI PALERMO-FERALPISALÒ 3-0. Un Palermo accademico impartisce una lezione di calcio agli avversari

Il Palermo batte senza difficoltà una Feralpisalò che ancora sta facendo i conti con il salto di categoria, e regala agli oltre 20.000 tifosi del Barbera una serata di grande calcio. Per i rosa in gol Insigne , Stulac e Di Francesco . Sabato contro l' Ascoli in trasferta, i rosa dovranno dare continuità a questo risultato.

Gioca gran parte della partita da libero, dando una mano alla difesa in fase di impostazione, e non deve sporcarsi troppo i guantoni. L'unico errore è una smanacciata fuori tempo su un cross dalla destra che per poco Ceppitelli non trasforma in gol, ma è un errore perdonabile alla luce della prestazione generale.