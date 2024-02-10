Sono appena terminati gli ottavi di finale dei Playoff di Serie C, passano il turno : Atalanta, Feralpisaló-Crotone* 2-1 Monopoli-Giana Erminio* 1-3 Pescara*-Catania 1-2 Rimini-Vis Pesaro* 3-4…
Feralpisalò
Sono terminati i primi 45’ degli ottavi di finale dei Playoff di Serie c , di seguito i risultati: Pescara-Catania 0-0 Feralpisaló-Crotone 1-1 Monopoli-Giana Erminio 0-0 Torres-Atalanta U23 1-0…
"Incontriamo una squadra con una motivazione feroce e che deve vincere per forza per giocarsi le speranze di salvezza. Noi dobbiamo capire bene come si affronta una squadra all'ultima spiaggia,…
Centottanta minuti di regular season e le roventi appendici playoff e playout per completare il quadro dei verdetti in Serie B. Il Parma di Pecchia ha staccato con pieno merito il pass per la…
"I ragazzi sono tutti disponibili e stanno bene. Siamo in una fase dove ci sono aspettative speciali intorno alla squadra da parte dei tifosi e questa è una cosa positiva, del resto anche i giocatori…
Serie B: Cremonese ko con la Feralpi, Sampdoria batte Ternana e vola in classifica
Archiviate le ultime due partite valide per il trentunesimo turno di Serie B. La Cremonese non ha risposto alla vittoria del Como rimediando una pesante sconfitta casalinga in chiave promozione…
LIVE Cremonese-Feralpisalò, 31ª giornata Serie B: segui la diretta
Alla vigilia della gara di campionato contro la Feralpisalò, in casa Modena ha parlato in conferenza stampa il tecnico Paolo Bianco. Queste alcune delle sue dichiarazioni, riprese dal sito ufficiale…
La Feralpisalò esce ridimensionata dalla sfida contro la Sampdoria venendo sconfitta 1-3. Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni Marco Zaffaroni: Napoli-Juventus 2-1: Raspadori la decide.
Torna alla vittoria la Feralpisalò, che batte lo Spezia in trasferta, nel turno infrasettimanale di Serie B. A blindare il successo la rete del centravanti Andrea La Mantia, a secco di gol dallo…
LIVE Feralpisalò-Ascoli, 26ª giornata Serie B: segui la diretta
LIVE Bari-Feralpisalò, 25ª giornata Serie B: segui la diretta
Parola a Marco Zaffaroni. L'allenatore della Feralpisalò - in sede di conferenza stampa - ha presentato il match di domani contro il Bari di Beppe Iachini, in programma alle ore 14:00 allo stadio San…
Parola a Luca Ceppitelli. Il difensore della Feralpisalò, ha parlato ai microfoni della Gazzetta del Mezzogiorno proiettandosi alla prossima sfida: quella contro la sua ex squadra, il Bari. “Tornare…
"Bisogna dare il giusto peso alla classifica, mancano ancora quattordici partite. Sono tantissime". Lo ha detto Federico Bergonzi, come riportato dal "Giornale di Brescia". Diversi i temi trattati dal…
VIDEO Palermo, Nedelcearu: "Classifica corta. Como? Vogliamo vincere per i tifosi"
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"Siamo in partita e lottiamo sempre fino all’ultimo". Così Edgaras Dubickas al termine della sfida contro il Palermo, andata in scena sabato pomeriggio allo Stadio "Garilli" di Piacenza. Sua la rete…
"Abbiamo giocato contro una grande squadra che ha grandi individualità. Abbiamo preso due traverse, c'è stato un salvataggio sulla linea, non siamo riusciti a concretizzare. In altre partite abbiamo…
il Palermo batte la Feralpisalò e riesce a conquistare tre punti importantissimi in trasferta che mancavano da Modena, grazie alle firme decisive di Filippo Ranocchia, secondo gol consecutivo dopo…
Con un finale rovente, il Palermo riesce comunque a conquistare tre punti importantissimi in trasferta che mancavano da Modena, grazie alle firme decisive di Ranocchia, secondo gol consecutivo dopo…