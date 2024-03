Feralpisalò-Sampdoria, Zaffaroni: “Sono contento, il rigore ha condizionato la gara”

"Il rigore ha condizionato la gara ma secondo me abbiamo sbagliato tra il primo e il secondo gol. Ci siamo disuniti e ci siamo fatti prendere dalla foga di voler recuperare subito. Abbiamo perso le distanze perchè volevamo arrivare immediatamente al gol del pareggio. Poi i ragazzi hanno fatto una partita e una volta trovato il gol abbiamo lottato. Abbiamo provato a giocare e abbiamo subito il terzo gol in contropiede. Sono contento della gara. Classifica? A noi cambia poco. Dobbiamo pensare alla prossima partita cercando di recuperare energie. Servono grinta e cattiveria. Dobbiamo cercare di recuperare dei giocatori. In questo periodo l’obiettivo è avere più giocatori possibili per il finale di stagione senza intoppi".