Feralpisalò, Zaffaroni: “Contro Palermo buona gara, a Bari dovremo stare attenti”

“Anche quella dello scorso weekend, nonostante la sconfitta, è stata una buona gara, esattamente come quella contro il SudTirol, ma le partite si fanno con gli episodi, che vanno portati dalla propria parte: nei due citati confronti non siamo stati forse abbastanza bravi perché, al netto della buona prestazione, abbiamo creato tanto e calciato molto verso la porta, senza però segnare. Su questo dobbiamo migliorare, non basta tenere alto il livello della prestazione, deve seguire anche una certa concretezza. E su questo dobbiamo lavorare. Compagnon e Felici? Li stiamo valutando, hanno fatto a parte l’inizio settimana m vogliamo provare a riaverli: domani c’è un altro allenamento, poi faremo tutte le valutazioni del caso. Felici è chiaramente più complicato da rimpiazzare, ha caratteristiche quasi uniche in rosa, ma se non ci sarà chiunque entrerà darà tutto. Letizia? È reduce da un lungo periodo di inattività, ma è dentro il gruppo, si allena con noi, e questo è importante: ma deve acquisire condizione. Sicuramente rientrerà Fiordilino, ma non avremo Carraro e Giudice, e neppure Verzelletti: a ogni modo, a parte qualche situazione, stiamo recuperando tutti. Tre partite e zero sconfitte per me contro il Bari? Ci auguriamo di mantenere questa tradizione, ma sappiamo di affrontare una squadra importante in uno stadio importante, che sta ritrovando gente ed entusiasmo. Hanno disputato un’ottima partita contro il Lecco, servirà quindi mettere in campo una prestazione di alto livello per uscire dal San Nicola con un risultato positivo; soprattutto perché sappiamo poco del Bari di Iachini, hanno giocato una sola partita, e questo complica un pochino le cose. Però conosciamo la squadra, i singoli, e quindi dovremmo stare attenti, commettendo meno errori possibile“.