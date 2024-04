Serie B: Cremonese ko con la Feralpi, Sampdoria batte Ternana e vola in classifica

Archiviate le ultime due partite valide per il trentunesimo turno di Serie B. La Cremonese non ha risposto alla vittoria del Como rimediando una pesante sconfitta casalinga in chiave promozione diretta. La Feralpisalò ha, dall'altra parte, espugnato lo Zini di Cremona trovando tre punti vitali in chiave salvezza. A decidere il match la rete siglata da Bergonzi all'77' minuto di gioco.