Feralpisalò, Dubickas: “Peccato, il Palermo non mi è sembrato più forte di noi”

"Siamo in partita e lottiamo sempre fino all’ultimo". Così Edgaras Dubickas al termine della sfida contro il Palermo , andata in scena sabato pomeriggio allo Stadio "Garilli" di Piacenza. Sua la rete nel finale dell'1-2 che non è bastata alla Feralpisalò per pareggiare i conti. "Per quello che abbiamo creato potevamo fare meglio sotto porta. Peccato, sono tutte partite difficilissime, ma se giochiamo così daremo filo da torcere a tutti".

"Abbiamo fatto una bella partita: peccato per il risultato finale, ma non dobbiamo essere delusi perché ci siamo comportati bene. Ho giocato qui per un anno con il Piacenza, conosco bene questo stadio e mi piace. Il gol? Sono stato attento e rapido ad andare sul pallone ed a farlo carambolare in rete. Il Palermo è davvero più forte di noi? No, non mi è sembrato. Però nel calcio ha ragione chi la mette dentro più volte, e loro lo hanno fatto. Posso dire che in attacco sono stati più precisi di noi, più cinici. Cose che sono mancate a noi, insieme ad un pizzico di fortuna, con tutti quei pali", ha proseguito l'attaccante della Feralpisalò.