Feralpisalò, Ceppitelli: “Bari match fondamentale, mi aspetto squadra aggressiva”

Le dichiarazioni del difensore della Feralpisalò, Luca Ceppitelli, in vista del prossimo impegno in campionato contro il Bari.

“Tornare al San Nicola sarà un’emozione incredibile: Bari ha un posto speciale nel mio cuore.Sarà la terza volta che affronto il Bari da avversario al San Nicola e non cambio idea: non sarà una partita come le altre. Parliamo di una città nella quale ho intessuto legami fortissimi, il club che ha dato la svolta alla mia carriera. Sul piano sportivo sarà sempre legato al Bari e al direttore Angelozzi.Iachini è un caratteriale, un tecnico esperto che sa dove mettere mano. Dobbiamo aspettarci un Bari aggressivo, ma nell’ultimo periodo ce la siamo giocata alla pari con tutti. Sarà un confronto impegnativo nel quale dobbiamo limitare al minimo gli errori. Per noi è un match fondamentale sulla strada della permanenza.”