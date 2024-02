Corini: “Qui hanno sofferto Venezia e Cremonese. Soleri? C’è una strategia iniziale”

Il pensiero di mister Corini dopo la vittoria del suo Palermo a Piacenza contro la Feralpisalò, grazie ai gol di Ranocchia e Soleri.

il Palermo batte la Feralpisalò e riesce a conquistare tre punti importantissimi in trasferta che mancavano da Modena, grazie alle firme decisive di Filippo Ranocchia, secondo gol consecutivo dopo quello con il Bari, e di Edoardo Soleri da subentrato. Primo tempo da rivedere per la formazione di Corini che cambia volto nella ripresa. Queste le dichiarazioni di mister Eugenio Corini in mixed zone nel post gara:

"Le squadre avversarie ci sono, sanno fare le loro cose. La Feralpisalò difendeva bene, forti, molto compatti, con molti calciatori. Era difficile trovare la situazione giusta nonostante ci abbiamo provato. Secondo me siamo andati anche vicino a fare gol nel primo tempo, loro sono stati molto bravi sulle palle inattive, molto pericolosi sotto questo punto di vista. La partita è lunga nei 95', ci abbiamo creduto, loro hanno mollato un po' dal punto di vista dell'intensità. Abbiamo trovate molte più situazioni per essere pericolosi, abbiamo fatto due bellissimi gol. Sembrava una partita orientata, il rammarico è questo gol che abbiamo subito nel finale che per 2-3 minuti ha permesso loro di rientrare in partita. Ma nel complesso è stata una partita ben giocata contro una squadra in grande salute che ricordo ha fatto 14 punti nelle ultime 7 partite. Ci ha lasciato le penne la Cremonese, il Venezia ha pareggiato negli ultimi minuti. Vincere qua è molto importante contro una squadra che abbiamo studiato, ne conoscevamo il valore e lo ha certificato oggi con un'ottima prestazione".

Ha poi proseguito: "Io ribadisco che nelle ultime otto partite, prima di questa, avevamo una media di quasi due punti. Di conseguenza, il risultato di oggi certifica quello che è nato dal pareggio di Parma, in un momento per noi molto delicato, la continuità che c'è stata di prestazioni. Poi le partite sono diverse, hanno letture diverse, gli avversari hanno caratteristiche diverse. Questa squadra ha dimostrato una grande maturità, si è ripresa da un periodo oggettivamente molto difficile. Lo stiamo portando avanti, questa vittorie creano consapevolezza, autostima. Abbiamo saputo leggere più partite in questo scorcio di nove gare e saperle vincere è molto molto importante. Complicato decidere chi va in campo? Oggi ha fatto gol Soleri che è subentrato, spesso abbiamo fatto gol con i subentranti. Un valore assoluto, c'è una strategia iniziale, c'è un'idea di capire come si muove la partita e di fare delle scelte che possono alimentare il nostro peso offensivo o renderci più equilibrati. Quando entrano tutti i ragazzi diventano protagonisti con gol o assist e questo è un aspetto fondamentale su cui crediamo tutti".

