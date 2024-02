LE PAGELLE DI FERALPISALÒ-PALERMO 1-2. Prova di forza dei rosa che dimostrano cinismo e compattezza

Il Palermo batte la Feralpi con una prestazione non indimenticabile ma sicuramente cinica e concreta. La difesa supera l'esame a pieni voti, mentre l'attacco stenta ma si aggrappa al piede di Ranocchia e alla testa di Soleri. Le prossime due partite contro Como (in casa) e Cremonese (in trasferta) definiranno le vere ambizioni della squadra di Corini.