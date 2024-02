Feralpisalò, Zaffaroni: “Gara equilibrata, dovevamo essere più svegli. Il Palermo…”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico della Feralpisalò: "Dispiace non portare a casa neanche un punto".

"Abbiamo giocato contro una grande squadra che ha grandi individualità. Abbiamo preso due traverse, c'è stato un salvataggio sulla linea, non siamo riusciti a concretizzare. In altre partite abbiamo fatto gol con più facilità e oggi non ci è riuscito. Però nel complesso dobbiamo essere soddisfatti". Lo ha detto Marco Zaffaroni, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Palermo, andata in scena questo pomeriggio allo Stadio "Garilli" di Piacenza. Una gara decisa dalle reti messe a segno da Filippo Ranocchia ed Edoardo Soleri nel secondo tempo, prima delle rete dell'1-2 siglata da Edgaras Dubickas.