Vecchi: “Ci siamo fatti gol da soli. Palermo tra le più forti della Serie B. Noi…”

"Difesa? Quando il Palermo attacca viene in cinque, quindi eravamo in parità numerica. Ci siamo fatti gol da soli, non è un problema di modulo e di tattica. Così non c’è modulo che tenga. Troppa differenza tecnica, ma non siamo questi qua. Troppi giocatori sotto il proprio livello, anche chi conosciamo non sta rendendo per quello che sono. Bisogna trovare i motivi di questa cosa, perché la stagione l’abbiamo iniziata bene. Gara clamorosamente negativa. Durante la sosta cerchiamo di lavorare e riprendere il campionato con un altro piglio alzando condizione atletica e fisica che non sono al 100%. Abbiamo bisogno di tutti, dei vecchi e dei nuovi che sanno che devono affrontare delle sfide complicate. Al momento non ci stanno dando quello che ci aspettavamo. Non possiamo regalare ad una squadra già forte occasioni da gol. Il Palermo è tra le 5-6 squadre più forti della categoria, tra queste squadre e le altre c’è parecchia differenza sia come organico sia come qualità. Se arriverà tra le prime due o vincerà i playoff non lo so. Già nel primo tempo abbiamo rischiato di prendere il secondo gol. Sprecato anche un’occasione. Poteva essere un segnale per riaprire la gara ma non siamo stati precisi. Ci sono tante cose da sistemare. Avevamo fatto molto bene fino alla partita col Parma, adesso è una squadra troppo diversa".